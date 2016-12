"Gasly verdient plek in Formule 1"

GP2-kampioen Pierre Gasly verdient een stoeltje in de Formule 1, zo stelt Rene Rosin. Rosin is de baas van Prema Power, waarmee Gasly dit jaar de GP2-titel veroverde. In zijn tweede volledige seizoen in de klasse hield hij teamgenoot Antonio Giovinazzi in de slotraces in Abu Dhabi van de titel.

Gasly is een Red Bull-junior, maar bij Red Bull of Toro Rosso kan hij niet terecht. Voordat de Fransman kampioen werd had Toro Rosso al bekengemaakt met Daniil Kvyat en Carlos Sainz verder te gaan. "Wat mij betreft is hij volledig klaar voor de F1, hij verdient er een stoeltje", beweert Rosin. "Ik zou hem graag snel in een hogere klasse zien", zegt hij over Gasly, die volgend seizoen in de Japanse Super Formula uit zal komen.

"Als hij een kans krijgt om ergens te rijden, moet hij die grijpen. Zo kan hij in vorm blijven, dingen blijven leren en de mensen bij Red Bull ervan overtuigen dat hij een F1-stoeltje verdient. Hij is in staat om dat voor elkaar te krijgen en hij is ook nog eens een echte teamspeler, iemand die keihard werkt binnen het team", klinkt het positief over de Fransman.

"Om eerlijk te zijn hadden we sinds de eerste tests die we met hem deden al door dat hij over een enorme kwaliteit beschikt over één rondje. Hij is ontzettend goed, misschien wel een van de besten over een enkel rondje. Hij is altijd erg goed voorbereid en werkt keihard om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen", aldus Rosin, die zegt dat Gasly vooral wat 'race management' betreft nog wat liet liggen in het begin van het seizoen. "Maar ook daarop heeft hij zich enorm verbeterd."