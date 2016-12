Opnieuw winst voor Wout van Aert TargaFlorio 31-12-2016 15:27 print

Wout van Aert heeft de cross in Bredene gewonnen. De Belg versloeg in een sprint zijn landgenoot Laurens Sweeck. Gianni Vermeersch veroverde de derde plaats. Bij de vrouwen won wereldkampioene Thalita de Jong.

Na de start was het eerst Tim Merlier aan de leiding. Even later werd die positie overgenomen door zijn ploeggenoot Wout van Aert met de Fransman Clément Venturini in zijn wiel. Daarna voerde de wereldkampioen de snelheid flink op maar dit bleef zonder resultaat.

Na een foutje van Van Aert zien Vermeersch, Venturini, Aernouts en Vanthourenhout hun kans schoon en slaan een klein gaatje. Uiteindelijk komt alles weer samen en springt Laurens Sweeck weg met in zijn wiel Van Aert.

Na een ronden lang duel tussen Sweeck en Van Aert werd de wedstrijd beslist met een sprint in het voordeel van de laatstgenoemde.

Van der Poel

Mathieu van der Poel stond als gevolg van zijn valpartij van gisteren niet aan de start. Ook de GP Sven Nys van komende zondag zal hij missen. Naar verwachting zal het NK veldrijden op zondag 8 januari zijn eerste wedstrijd zijn.

Einde tijdperk Rabobank

Thalita de Jong zegevierde met een ruime voorsprong in de vrouwenwedstrijd. Ze schonk hiermee haar ploegsponsor Rabobank een mooi afscheid. Na 20 jaar stopt de bank als sponsor van wielrennen.

Uitslag mannen

1. Wout van Aert (BEL)

2. Laurens Sweeck (BEL)

3. Gianni Vermeersch (BEL)

4. Clément Venturini (FRA)

5. Jens Adams (BEL)

6. Michael Vanthourenhout (BEL)

7. Jim Aernouts (BEL)

8. Tim Merlier (BEL)

9. Dieter Vanthourenhout (BEL)

10. Zdenek Stybar (CZE)

Uitslag vrouwen

1. Thalita de Jong (NED)

2. Ellen van Loy (BEL)

3. Jolien Verschueren (BEL)

4. Alicia Franck (BEL)

5. Joyce Vanderbeken (BEL)

6. Elle Anderson (USA)

7. Loes Sels (BEL)

8. Lindy van Anrooij (NED)

9. Karen Verhestraeten (BEL)

10. Anaïs Morichon (FRA)