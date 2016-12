Ronaldo over zoon (6): "Hij mag zelf kiezen, maar geen doelman, wel aanvaller" Redactie 31-12-2016 19:57 print

Cristiano Ronaldo hoopt dat zijn zoon later in zijn voetsporen zal treden. Ronaldo Jr moet net als zijn vader een aanvaller worden en vooral geen doelman.

Ronaldo hoopt ooit dat zijn zoon wordt uitgeroepen tot Speler van het Jaar en net zo goed wordt als de Portugese superster zelf. De aanvaller weet dat het een moeilijke opgave zal worden voor zijn 6-jarige zoon en legt hem geen druk op. Wel hoopt hij dat zijn zoon niet het doel zal verdedigen.

"Natuurlijk wil ik dat mijn zoon net zo'n voetballer wordt als zijn vader", vertelde hij in gesprek met het Egyptische ONE TV. "Ik weet dat het een grote uitdaging is en dat het niet makkelijk zal worden. Maar hij mag worden wat hij wil."

"Ik zal geen druk op hem zetten, maar ik zal hem een klein beetje pushen om voetballer te worden. Maar hij mag geen doelman worden. Ik wil dat hij een aanvaller wordt. Maar hij mag zelf kiezen, ik maak mij geen zorgen", aldus Ronaldo.