Wenger: "Premier League-seizoen is een teleurstelling"

Arsène Wenger verwacht meer Arsenal en de andere topclubs uit de Premier League. De oefenmeester vindt het niveau van de competitie tegenvallen.

In Engeland wordt iedere transferperiode flink met geld gesmeten, maar Wenger vindt niet dat de Premier League er dit seizoen op vooruit is gegaan. De Fransman verwacht meer van de Engelse competitie.

"We spelen in een competitie met de beste trainers ter wereld, maar tot nu toe is het op ieder vlak een teleurstelling geweest", vertelde Wenger tegenover de aanwezige media. "Het moest een geweldig jaar worden, maar er zijn maar weinig goede wedstrijden gespeeld."

"Niemand zal een duel van dit seizoen onthouden. Een Premier League-seizoen heeft altijd twee of drie spectaculaire wedstrijden die nog lang herinnerd worden, maar tot nu toe zijn we daar niet in geslaagd. Ik heb het gevoel dat de competitie tot veel meer in staat is. Hierbij praat ik ook over mezelf."

Wenger denkt echter de reden te weten waardoor het niveau van de Premier League tegenvalt. "Er gaat zoveel geld om in de competitie, dat iedere wedstrijd belangrijk is geworden en iedere manager onder druk staat. Hierdoor is niet verliezen het belangrijkst. Het verschil tussen de topclubs en de overige clubs is kleiner geworden. Ieder team is nu van topkwaliteit", aldus Wenger.