Weer problemen Johny Hendricks bij weging UFC 207

Johny Hendricks zal toch echt een gewichtsklasse hoger moeten vechten wil hij nog verder komen in de UFC. Bij de weging voor UFC 207 was Hendricks met zijn 173,5 pond (lbs) ruim 2,5 lbs te zwaar, terwijl zijn tegenstander Neil Magny wel netjes binnen de limiet bleef (171 lbs). Hoewel het slechts zijn tweede keer is dat Hendricks tijdens een officiele weging te zwaar is, is het bij Hendricks vaker kantje boord geweest.

Voor UFC 171, het titelgevecht tegen Robbie Lawler, miste Hendricks ook al zijn streefgewicht, maar mocht hij na de herkansing toch deelnemen. Een jaar later moest hij voor de weging voor UFC 194 zelfs naar het ziekenhuis gebracht worden om behandeld te worden aan nierstenen en blokkades in de darm. Hendricks gaf toen de schuld aan een verkeerd dieet tijdens zijn voorbereiding. Tijdens UFC 200 verloor Hendricks van Kelvin Gastelum, terwijl hij bij de weging één-en-een-kwart pond teveel woog.

Hendricks ziet dat hij teveel weegt (Bron: YouTube)

Hoewel Hendricks te zwaar is, mag hij toch weer deelnemen. Afgesproken is dat hij als straf 20% van zijn salaris afstaat aan zijn tegenstander Neil Magny die wel goed op gewicht is.

Hendricks was niet de enige die te zwaar op de weegschaal ging staan. Ray Borg was zelfs ruim 4,5 lbs te zwaar, hij zal 30% van zijn salaris af moeten staan aan zijn tegenstander Louis Smolka.

Ronda Rousey en Amanda Nunes staan tegenover elkaar (Bron: YouTube)

Resultaten weging voor UFC 207:

135 lbs.: Amanda Nunes (135) vs. Ronda Rousey (135)

135 lbs.: Dominick Cruz (135) vs. Cody Garbrandt (135)

135 lbs.: T.J. Dillashaw (136) vs. John Lineker (135.25)

170 lbs.: Tarec Saffiedine (171) vs. Dong Hyun Kim (171)

125 lbs.: Ray Borg (129.5) vs. Louis Smolka (125.5)

170 lbs.: Johny Hendricks (173.5) vs. Neil Magny (171)

185 lbs.: Marvin Vettori (186) vs. Antonio Carlos Jr. (186)

170 lbs.: Mike Pyle (170) vs. Alex Garcia (170.5)

170 lbs.: Brandon Thatch (170) vs. Niko Price (170)

170 lbs.: Tim Means (170) vs. Alex Oliveira (170.5)

UFC 207 wordt op 30 december (plaatselijke tijd) gehouden in een uitverkochte T-Mobile Arena in Paradise, Nevada. Dit gala is te volgen via kanaal 2 van betaalzender FOXsports. De uitzending begint vannacht om 01:00 uur met een samenvatting van UFC 206 waarna om 04:00 uur de uitzending van UFC 207 begint.