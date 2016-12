Docu Fisher en Reynolds eerder op HBO YokiKater 30-12-2016 20:29 print

De Amerikaanse zender HBO zendt op 7 januari een documentaire uit over het leven van actrices Debbie Reynolds en Carrie Fisher. Dat besloot de zender nadat moeder en dochter deze week beiden kwamen te overlijden. De première van de documentaire zou pas later in 2017 zijn, maar is door HBO naar voren gehaald in de programmering.

De film Bright Lights is gemaakt door regisseurs Alexis Bloom en Fisher Stevens. In de documentaire krijgen kijkers meer te zien van het persoonlijke leven van Reynolds en Fisher, die naast elkaar woonden in Beverly Hills. Dit gebeurt aan de hand van interviews, foto's en nooit eerder vertoond privémateriaal. Daarnaast komen ook de acteercarrières van moeder en dochter volop aan bod.

Bloom en Stevens volgden de twee actrices tijdens fanevenementen, Reynolds' laatste cabaretshow en in het dagelijks leven in Los Angeles.



Docu Fisher en Reynolds eerder op HBO (Foto: BuzzE)