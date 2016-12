Frans Bauer aan de slag als oliebollenbakker YokiKater 30-12-2016 20:25 print

Frans Bauer zit deze dagen niet stil. De volkszanger is druk in de weer met het bakken van oliebollen. "Voor ik het weet zijn ze allemaal weg", zei Frans tegen RTL Boulevard.

Frans redt het niet met één pakje mix. "Vorig jaar heb ik ruim driehonderd oliebollen gebakken." De lekkernijen komen "in een gigantische bak" op tafel te staan en vliegen de deur uit. "Jan en alleman komt binnen, het is hier altijd een gaan en komen van mensen die even nieuwjaar komen wensen. Vorig jaar zei ik tegen Maris: waar zijn al die oliebollen? Toen waren ze al op."

De volkszanger kijkt uit naar 2017. Hij belooft begin van het jaar met "heel groot" nieuws te komen. "Dat zal heel wat teweeg gaan brengen. Het zal z'n weerga niet kennen." Frans kan nog niet zeggen waar het om gaat, maar verklapt wel dat het te maken heeft met zijn "zanger zijn en het televisieding". "We gaan echt weer terug naar de basis. Het land in, de grote feesttenten weer af. Het echte artiestenvak weer oppakken."

Liefdes

Ook op privégebied heeft het nieuwe jaar heel wat in petto voor de Bauers. "De jongste doet z'n communie", zei Frans' vrouw Mariska over zoon Lucas. "Dat is voor ons gezin en binnen onze familie superbelangrijk", vulde Frans aan. "Maar het is ook de eerste communie zonder m'n vader en dat vind ik dan voor mezelf ook wel weer een emotioneel ding."

De oudste telg van Frans en Mariska, Christiaan, viert in juni zijn zestiende verjaardag en dat wordt voor pa en ma "ook heel spannend". "Dat vind ik wel een heel ding, zestien", zei Frans. "Dan komt het scootergebeuren langs en dat soort dingen." En nu zijn vier zoons ouder worden, voelt Frans de volgende stap al aankomen. "De eerste liefdes komen in beeld."



Frans Bauer aan de slag als oliebollenbakker (Foto: BuzzE)