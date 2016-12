Ter Mors nipt te sterk voor Leenstra Peterselieman 30-12-2016 20:01 print

Jorien ter Mors heeft bij de NK afstanden in Thialf na de 500 meter ook de kilometer op haar naam geschreven. De Twentse schaatsster was in Heerenveen met een tijd van 1.15,15 nipt sneller dan nummer twee Marrit Leenstra. Ireen Wüst pakte de derde stek op het podium, waardoor dit drietal op deze afstand naar het WK afstanden in Gangneung mag.

Vooraf gold Ter Mors al als grote favoriete, maar het was Leenstra die in de rit tegen Ter Mors de leiding had op de 600 meter. Ter Mors zette vervolgens alles op alles om de Friezin te kloppen en dit lukte met 0,07 seconden. Wüst werd met een tijd van 1.15,83 op respectabele afstand derde.

Door hun prestaties plaatsten Ter Mors en Leenstra zich ook voor het Europees kampioenschap sprint volgende week in Heerenveen. De nummer drie is een verrassende te noemen, want shorttrackster Suzanne Schulting eindigde in een persoonlijk record van 1.16,17 op plek vier en verdrong zo de rest voor dit kampioenschap. Het is nog maar de vraag of ze gaan rijden, want ook het NK shorttrack wordt in dezelfde periode verreden. Hierdoor mag nummer vijf Sanneke de Neeling nog hopen, want nummer vier Wüst gaat het EK allround rijden.