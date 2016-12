Turkije geeft blokkade NOS toe YokiKater 30-12-2016 18:23 print

Turkije geeft voor het eerst toe dat het de website van de NOS heeft laten blokkeren. De website is al sinds 19 december niet meer te bezoeken, maar tot nu toe kregen bezoekers een melding dat de site niet kon worden geladen. Sinds vrijdag wordt er een melding van de Turkse toezichthouder BTK getoond dat de site is geblokkeerd, meldt de NOS zelf. Die blokkade is inmiddels bekrachtigd door de rechtbank in Ankara.

Reden voor de blokkade is een video van de moord op de Russische ambassadeur Andrej Karlov die door de NOS werd geplaatst, meldde een bron bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken aan de omroep. De Turkse publieke omroep TRT maakte die beelden en deelde ze via het Europese samenwerkingsverband van publieke omroepen EBU. De NOS vond de beelden nieuwswaardig en plaatste ze op de site. Zolang de beelden op de site blijven staan, blijft de blokkade van kracht hoorde de NOS van een bron bij het Turkse ministerie van buitenlandse zaken.

Turkije besloot kort na de moord op Karlov dat de enige berichtgeving van media over de moord uit officiële persberichten van de autoriteiten mocht bestaan. Inmiddels is er een geheel verbod op berichtgeving over de moord tot het onderzoek is afgerond.



Turkije geeft blokkade NOS toe (Foto: BuzzT)