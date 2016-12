WK darts: 'Snakebite' Wright met prachtige finish naar halve finale heywoodu 30-12-2016 16:10 print

Peter Wright heeft zich voor de tweede keer in zijn carrière geplaatst voor de halve finales van het wereldkampioenschap darts van de PDC. De Schot met het immer interessante kapsel, verliezend finalist in 2014, werkte zich met een sterke partij langs James Wade.

Het duel begon niet bijster goed, maar Wade liet in de eerste set al wel twee 180's noteren. Vooral in de vijfde leg kwam dat op een lekker moment: hij zette Wright er dusdanig mee onder druk dat Snakebite 56 niet uitgooide, waarna Wade vanaf 61 de set pakte. Wright deed het in set twee beter en met onder meer een ijzersterke tiendarter trok hij de stand gelijk: 1-1. Set drie werd wederom een mooi duel, waarin vijf legs nodig waren. Wade trok de stand met een 144-finish gelijk, waarna hij de set pakte dankzij een prachtige 155-finish met Wright op 8 punten.

In set vier was Wright dan weer de sterkere. Vooral in de laatste twee legs was Wade nagenoeg kansloos en met 130 gooide Snakebite de set uit om met 2-2 de pauze in te gaan. Dat leek bij Wade flink aan te komen, want The Machine miste een kans om in de set op 1-1 te komen en zag Wright met 3-0 de set pakken. De Schot gooide er in de vierde leg van set zes vier setdarts naast en dat moet je tegen Wade niet doen: de Engelsman profiteerde optimaal en trok de stand in de set gelijk. Vervolgens gaf Wade een mooie kans weg en dit keer pakte Wright zijn kans wel: 4-2 in sets.

Zoals wel vaker was Wade geenszins van plan op te geven en dat bleek in set zeven. Hij knokte zich langs Wright en met strakke finishes bracht hij de achterstand terug tot slechts één set. Snakebite gooide vervolgens wellicht wat minder goed, hij sloot de wedstrijd op briljante wijze af: met een snaarstrakke 134-finish knikkerde hij Wade definitief uit het toernooi: 5-3.



James Wade - Peter Wright (Bron: PDC)