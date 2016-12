Ricciardo verwacht geen problemen met Verstappen heywoodu 30-12-2016 09:23 print

Formule 1-coureur Daniel Ricciardo verwacht niet dat de interne strijd met Red Bull-teamgenoot Max Verstappen problemen op gaat leveren. De twee zijn teamgenoten sinds Verstappen voor de Grand Prix van Spanje, die hij gelijk won, het stoeltje van Daniil Kvyat overnam.

"Het is moeilijk te voorspellen wat er precies gaat gebeuren", zegt Ricciardo. "We hebben flink wat duels gehad dit jaar en die in Maleisië heeft wat mij betreft bepaald hoe het uiteindelijk eindigde. Max is daar heel goed mee omgegaan en heeft er geen moment moeilijk over zitten doen", aldus Ricciardo, die stelt dat de twee 'als mannen' met de situatie om zijn gegaan.

"Er is veel onderling respect. De keren dat hij mij versloeg baalde ik natuurlijk, ik wil niet verliezen. Ik erkende dan echter wel dat hij gewoon heel goed gereden heeft en zijn taak goed uitvoerde. Het komt wel in orde als we er gewoon normaal mee om kunnen gaan dat we wel eens verslagen worden. Als je dan gewoon toegeeft dat de ander die dag beter was en er vervolgens zelf van leert, komt het allemaal wel goed", sprak de Australiër wijze woorden.

Ricciardo is dan ook blij met de manier waarop Red Bull met de interne strijd om is gegaan. "Ze hebben het heel goed gedaan. Als we naast elkaar kwalificeren zeggen ze ons dat we in de eerste bocht even voorzichtig moeten zijn en niet elkaars race moeten verkloten, maar verder mogen we gewoon racen en flink vechten, zo lang we elkaar maar niet raken. Als we maar respect voor elkaar blijven houden en in het achterhoofd hebben dat we bij een crash zo'n zes- à zevenhonderd mensen van het team teleurstellen."

De Australiër ziet het graag zo door blijven gaan. "Red Bull heeft de balans heel goed voor elkaar wat betreft onze onderlinge strijd. Ik ben nooit bang geweest om met Max te vechten en ze hebben nooit hoeven zeggen dat we dit of dat niet moesten doen. Dat is volgens mij de juiste instelling en daar moeten ze gewoon zo mee door blijven gaan."