'VS, Mexico en Canada praten over WK 2026'

Officials van de voetbalbonden van de Verenigde Staten, Mexico en Canada gaan volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid om de tafel zitten om te praten over het organiseren van het WK van 2026. Dat zegt Victor Montagliani, baas van de Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF.

In oktober maakte wereldvoetbalbond FIFA duidelijk dat het geen probleem is als meerdere landen samen een WK willen organiseren. Sterker nog, het werd min of meer aangemoedigd. Al langere tijd gaat men er in het algemeen van uit dat het WK van 2026 naar Noord- en Midden-Amerika zal gaan, waarbij de 'grote drie' de voor de hand liggende keuze zouden zijn.

Het zal voor landen moeilijker worden om het WK in één land te organiseren, nu het steeds waarschijnlijker wordt dat het toernooi vanaf 2026 maar liefst 48 deelnemende landen kent. De VS zou het kunnen, maar een gezamenlijk bod lijkt een grotere kans te hebben. "Dat is natuurlijk een kans, het is tijd dat het WK terugkomt naar de CONCACAF", aldus Montagliani. In 1994 werd het WK daar voor het laatst gespeeld, destijds in de VS. In 1986 en 1970 streden de voetballers in Mexico om de wereldtitel.