'Chinezen hebben half miljard over voor Ronaldo' heywoodu 30-12-2016 00:48

Dat men in de Chinese Super League wat geld over heeft is inmiddels bekend, maar de bedragen die voor Cristiano Ronaldo neergelegd kunnen worden zijn niet anders dan ridicuul te noemen.

Een niet nader genoemde Chinese club heeft laten weten flink wat geld over te hebben voor de superster, zo zegt zijn manager Jorge Mendes tegen Sky Sports Italia. "Ze hebben vanuit China zo'n 350 miljoen euro geboden om Ronaldo over te nemen van Real Madrid, terwijl ze meer dan 115 miljoen euro per jaar boden als salaris", aldus Mendes, die zegt dat Ronaldo's hart bij Real Madrid ligt en dat het onmogelijk is om hem daar vandaan te halen.

"Geld is echter niet alles. Real Madrid is zijn leven, hij is daar blij en het is onmogelijk dat hij naar China gaat. De Chinese markt is een nieuwe markt en ze hebben veel geld om veel spelers te kopen. Ronaldo is de beste speler in de wereld en de beste speler ooit, dus het is logisch dat er dan clubs zijn die het proberen", beweert Mendes.