Sigthórsson verlaat Galatasaray zonder speeltijd 30-12-2016

Kolbeinn Sigthórsson keert terug bij FC Nantes. Het huurcontract van de spits bij Galatasaray is per direct beëindigd. Galatasaray besloot Sigthórsson afgelopen zomer voor een jaar te huren van FC Nantes. De Turken betaalden daar zo'n 700.000 euro voor. Veel kregen ze daar niet voor terug, want door blessureleed kwam Sigthórsson geen enkele keer in actie in het eerste elftal.

Turkse media speculeerden donderdag al over een vertrek van de spits en Galatasaray heeft dat 's avonds bevestigd. De 26-jarige international is bij FC Nantes nog in het bezit van een contract tot medio 2020.

Sigthórsson speelde een aantal jaren in de jeugd van AZ voordat hij in 2010 debuteerde in de hoofdmacht. Na een jaar vertrok hij naar Ajax, waarmee de IJslander drie landstitels meemaakte. Anderhalf jaar geleden maakte hij de overstap naar Frankrijk.