WK darts: Van Gerwen zeer overtuigend naar kwartfinales

Michael van Gerwen heeft zich op het wereldkampioenschap darts in Londen overtuigend geplaatst voor de kwartfinales. Might Mike was in de achtste finale een maat te groot voor Darren Webster, die eerder tegen Simon Whitlock nog grote indruk maakte.

Webster begon uitstekend en kreeg kansen om de eerste set te pakken, maar Van Gerwen kaapte die met dubbel 1 voor de neus van de Engelsman weg. Die gaf zich niet zomaar gewonnen en pakte in de tweede set een kans om een leg te pakken. Twee sterke legs van de Nederlander brachten hem toch de setwinst en dus de 2-0 voorsprong.

Van Gerwen schroefde het niveau in set drie nog even wat op en stond daarin dan ook geen enkele leg af. Die kant leek het in set vier ook even op te gaan, maar Webster zette een uitstekende paar legs neer en wist zowaar de set af te snoepen van de nummer één van de wereld: 3-1. Hij kwam vervolgens op 0-2, maar drie setdarts waren niet genoeg om de set te pakken. Webster werkte zich daardoor in een benarde positie: na twee 180's moest hij de negendarter gooien om in de wedstrijd te blijven, want Van Gerwen stond op 62. Webster miste en Van Gerwen stond klaar om het hard af te straffen en de wedstrijd te beslissen.



Michael van Gerwen - Darren Webster (Bron: PDC)