Ter Mors soepel naar titel op 500 meter Peterselieman 29-12-2016 20:59 print

Jorien ter Mors heeft eenvoudig de Nederlandse titel op de 500 meter gewonnen. De Twentse reed in Thialf naar een tijd van 38,47 seconden en klopte hiermee AfterPay-teamgenotes Floor van den Brandt en Anice Das.

Vooraf was er weinig spanning over de podiumplaatsen op de kortste schaatsafstand. In een rechtstreeks duel klopte Ter Mors in de laatste vijftig meter Van den Brandt die met 38,66 seconden wel tweede werd. Das klokte 38,79 seconden en was na afloop niet tevreden. Toch mocht ze dat zijn, want in de slotrit kwam Marrit Leenstra (38,90) niet aan haar tijd en moest genoegen nemen met plek vier.

Morgen staat voor de sprintsters nog de 1000 meter op het programma. De top drie van het klassement over de twee sprintafstanden plaatst zich voor het nieuwe EK sprint dat eind volgende week ook in Thialf wordt verreden.