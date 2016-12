Christendom meest vervolgde religie in 2016 MarcusViridis 29-12-2016 20:41 print

Wat is de meest vervolgde religie op aarde? Qua verleden zou je misschien denken aan de aanhangers van het Judaïsme, oftewel de joden. Aan de hand van het dagelijkse gehuil en gezeur zou je wellicht kunnen concluderen dat moslims het bijzonder zwaar hebben, vooral degenen die naast joden wonen. Maar daar klopt weinig van. De realiteit laat zien dat supporters van de gespijkerde god het meest te verduren hebben van persecutie.

In 2016 werd er, gemiddeld genomen, elke 6 minuten 1 christen vermoord. Dit beweert Massimo Introvigne, directeur van Cesnur, een Italiaan onderzoekscentrum dat zich richt op nieuwe religies.

De Katholieke kerk onderzoekt de mogelijkheid om individuen die omwille van hun geloof gestorven zijn in islamitisch gebied eventueel heilig te verklaren. Ze hebben in ieder geval kandidaten genoeg. Het afgelopen jaar werden er zo'n 90.000 christenen vermoord, alleen vanwege het gegeven dat ze christenen zijn, vertelde Massimo aan de radiozender van het Vaticaan. Veel volgelingen van christus riskeerden zo ongeveer een zekere dood, toen ze besloten in een gebied te blijven wonen dat bedreigd werd door een van de vele islamitische terreurgroeperingen.

70 procent van de moorden vond plaats tijdens tribale geschillen in Afrika. Hierbij baseert het Cesnur zich op data van het Center for the Study of Global Christianity. De grote aantallen doden zou te verklaren zijn doordat veel christenen weigeren de wapens op te nemen, voegt Massimo eraan toe. Geweld is niet erg christelijk gedrag.

De overige 30 procent, ongeveer 27.000 zielen, verloren hun leven door terroristische aanvallen, de vernietiging van hun woonplaats of door vervolging van de plaatselijke autoriteiten.

Ziek genoeg zijn deze cijfers een verbetering ten opzichte van 2015, toen er 105.000 mensen vervroegd naar hun herder gestuurd werden. De data is trouwens niet helemaal compleet: China en India zijn niet meegerekend. In januari brengt het Center een rapport uit over de wantoestanden. Hierin valt onder meer te lezen dat de hoeveelheid christenen in Syrië in 5 jaar tijd is teruggelopen van 1,5 miljoen naar 500.000 personen.

In het verleden waren landen als Egypte, Irak en het gebied dat nu Turkije heet, Christelijk.