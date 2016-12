Kramer verrast Nuis opnieuw op schaatsmijl Peterselieman 29-12-2016 19:22 print

Sven Kramer heeft verrassend de Nederlandse titel op de 1500 meter schaatsen veroverd. In Thialf schaatste de Fries naar een tijd van 1.45,82 waarmee hij LottoNL-Jumbo-teamgenoten Kjeld Nuis en Patrick Roest klopte. Het drietal plaatst zich voor het WK afstanden in Gangneung. Eerder had Kramer tijdens de KNSB Cup al toegeslagen.

Vooraf gold Nuis als grote favoriet voor de titel, mede omdat hij enkele weken geleden de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen won. Ook tijdens de race leek hij lang op weg naar het goud, maar in de slotronde sloeg Kramer toe. De Fries noteerde een slotronde van 27,5 seconden en overbrugde hiermee het verschil met Nuis die 29,6 seconden nodig had en uitkwam op 1.46,05 minuten.

Kramer reed zijn winnende race tegen teamgenoot Roest en kende gedurende de wedstrijd een verval van slechts 0,7 seconden (26,8 27,1 en 27,5). Roest had ietsje meer verval, maar reed met 1.46,15 wel een nieuw persoonlijk record. Vierde werd de teruggekeerde Koen Verweij in 1.46,66. Hierdoor is hij reserve in Zuid-Korea.

In het klassement voor het Europees kampioenschap allround deden zich geen verrassingen voor. Naast Kramer plaatsten ook Jan Blokhuijsen en Douwe de Vries zich voor deze titelstrijd na hun goede vijf kilometers van gisteren. Op de schaatsmijl eindigde Blokhuijsen als zevende (1.47,19), terwijl De Vries met 1.48,64 teleurstellend elfde werd.