WK darts: Wade na mooie comeback langs 'Bully Boy' 29-12-2016

James Wade heeft zich op het wereldkampioenschap darts van de PDC bij de laatste acht geplaatst. De Engelsman rekende na een prachtige comeback af met landgenoot Michael Smith.

Smith schoot uit de startblokken en voor het publiek goed en wel door had dat de wedstrijd was begonnen had Bully Boy de eerste set al binnen. Wade profiteerde van veel gemiste dubbels en pakte de eerste leg van set twee, maar Smith ging erop en erover en kwam op 2-0. Wade kwam vervolgens beter in zijn spel en slaagde er met een finish van 80 in om op 1-2 te komen.

Wade gooide richting de pauze niet al te best en zag Smith de vierde set pakken, nadat The Machine de nodige dubbels gemist had. Voor Smith liep het daarna in het honderd. Zijn spel zakte in, dubbels werden gemist en Wade profiteerde op de cruciale momenten. Hij kwam op 2-3 en met een dominante zesde set en een 121-finish zette Wade de 3-3 op het bord. In de beslissende set was Smith kansloos. Serieuze kansen kreeg hij nauwelijks meer en Wade maakte het gedecideerd af: 4-3.



James Wade - Michael Smith (Bron: PDC)