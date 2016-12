Geen breuken Van der Poel na zware valpartij

Tijdens de Azencross in Loenhout is Mathieu van der Poel zwaar ten val gekomen. Met nog twee ronden te gaan landde Van der Poel op zijn voorwiel en ging vervolgens over de kop. Hij bleef minutenlang liggen en is vervolgens per brancard afgevoerd naar het ziekenhuis. De exacte verwondingen zijn nog niet duidelijk. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Wout van Aert.

In mistige weersomstandigheden ging de Fransman Clement Venturini als snelste van start, maar al snel nam Van der Poel de kop over. Na een paar ronden had de Nederlander een voorsprong van tien seconden maar vanwege het snelle parcours was definitief wegrijden niet mogelijk.

Uiteindelijk maakten Wout van Aert, Tom Meeusen, Michael Vanthourenhout en Kevin Pauwels de aansluiting met Van der Poel. Even later sloten ook Toon Aerts en onze landgenoot Corné van Kessel aan.

Pogingen van Meeusen en Aerts om weg te komen werden gecounterd door Van der Poel. Na de valpartij van Van der Poel wist Van Aert weg te rijden en pakte daarmee de winst.

Valpartij Mathieu van der Poel (Bron: Youtube)

Rentree Zdenek Stybar

Zdenek Stybar maakte zijn rentree in het veldrijden. Ondanks dat hij vanaf de laatste startrij moest vertrekken lag de Tsjech na de eerste ronde al rond positie tien. Uiteindelijk finishte Stybar als achtiende.

Sanne Cant wint bij de vrouwen

De wedstrijd bij de vrouwen is gewonnen door de Belgische Sanne Cant. Marianne Vos eindigde als tweede en Thalita de Jong als derde.

Uitslag mannen

1. Wout van Aert (BEL)

2. Tom Meeusen (BEL)

3. Kevin Pauwel (BEL)

4. Toon Aerts (BEL)

5. Michael Vanthourenhout (BEL)

6. Corné van Kessel (NED)

7. Clement Venturini (FRA)

8. Jens Adams (BEL)

9. Tim Aernouts (BEL)

10. Tim Merlier (BEL)

Uitslag vrouwen

1. Sanne Cant (BEL)

2. Marianne Vos (NED)

3. Thalita de Jong (NED)

4. Laura Verdonschot (BEL)

5. Lucinda Brand (NED)

6. Ellen Van Loy (BEL)

7. Maud Kaptheijns (NED)

8. Nikki Brammeier (GBR)

9. Pavla Havlíková (CZE)

10. Loes Sels (BEL)

Update 18.52 uur

Inmiddels heeft Van der Poel het ziekenhuis weer verlaten. Er zijn geen botbreuken geconstateerd maar wel een gekneusde nek.