Meer vraagtekens rond 'pakje met medicijnen' voor Wiggins

29-12-2016

Bradley Wiggins is sinds woensdag officieel ex-wielrenner, maar men is nog lang niet uitgepraat over de Brit. Nog altijd hangt hem een verhaal boven het hoofd over een mysterieus pakketje, waar alsmaar meer vragen over zijn.

In juni 2011 ontving Wiggins in Frankrijk een pakketje uit Engeland, op de slotdag van het door hem gewonnen Critérium du Dauphiné. Lang werd mysterieus gedaan over de inhoud van het pakketje, maar na lang ontwijken gaf Team Sky-baas Dave Brailsford onlangs eindelijk 'duidelijkheid': in het pakketje zat het legale, slijmoplossende middel fluimucil, zo verklaarde hij tegenover een Britse parlementaire commissie die dopinggebruik onderzoekt.

Wiggins zou in de laatste dagen van de Dauphiné ziek zijn geworden en had het middel dus nodig. Brailsford verklaarde dat Simon Cope van Team Sky het pakketje van Engeland mee naar Frankrijk zou nemen, 'want hij moest toch die kant op'. Uit nu naar boven gekomen reis- en creditcardgegevens van Cope blijkt echter dat hem al geruime tijd eerder gevraagd was om het mysterieuze pakketje in Manchester op te halen en mee te nemen naar Frankrijk. Vier dagen later en 700 euro armer kwam het pakketje dan eindelijk aan bij Wiggins.

Opvallend, want fluimucil - in Engeland niet vrij verkrijgbaar - is in Frankrijk bij nagenoeg elke apotheek of drogist voor een euro of acht vrij te kopen. Dat was handig geweest, aangezien Team Sky met Wiggins op een paar minuten lopen van een apotheek verbleef. Toch moest en zou het pakket uit Engeland komen, wat alsmaar meer vragen oproept. Brailsford noemde de omslachtige en langdurige weg uit Engeland eerder immers nog 'de meest simpele weg' om het medicijn bij Wiggins te krijgen.



Over Wiggins, de tourwinnaar van 2012, en zijn mysterieuze pakketje doemen alsmaar meer vragen op (PROSHOTS/Gepa)

Bewijs voor het versturen van fluimucil is er ook niet, zo verklaarde de baas van de Britse wielerbond, Bob Howden. Hij vertelde voor de commissie dat er bewijs voor te vinden moest zijn, zoals afschriften, maar geeft nu in een brief toe dat hij niks heeft kunnen vinden.

Damian Collins, de voorzitter van de commissie, is inmiddels bijzonder kritisch over het zo mysterieuze pakketje. "Steeds als we meer over het pakketje ontdekken, komen er weer meer vragen naar boven. Als dit medicijn schijnbaar zo dringend nodig was, hadden ze het veel beter gewoon in Frankrijk kunnen kopen. Wat documenten over de inhoud van het pakketje leveren zou een simpele zaak moeten zijn voor de Britse wielerbond, maar we hebben daar nog helemaal niks van gezien", aldus Collins.