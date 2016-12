Open brief aan Mark Rutte Harry 29-12-2016 16:21 print

De heer Peter Stuivenberg heeft een openbrief aan Mark Rutte geschreven en wilde de FOK!'ers daar graag deelgenoot van maken via de submit. Bij deze:

Beste mijnheer Rutte. Er is in Nederland en West-Europa een strijd gaande tussen ‘goedmensen’ en ‘nationalisten’. De ‘goedmensen’ gesteund door de regering willen economische migranten met een totaal andere cultuur en religie integreren.

Meeuwen bij meeuwen

De ‘nationalisten’ zijn het daarmee niet eens. Zij vinden dat West-Europa reeds super-multicultureel van samenstelling is. Het is niet nodig om daar bovenop te Afrikaniseren of te islamiseren. Bovendien werkt het mengen van verschillende volkeren niet. Er ontstaan relletjes, onvrede en parallelle samenlevingen. Ook komt de veiligheid van de man in de straat in gedrang.

Mijn vriend brengt het als volgt onder woorden: ‘Meeuwen willen altijd bij meeuwen zitten en aalscholvers bij aalscholvers’. Hierbij ontkent hij niet dat in de Ooijpolder aalscholvers en zilverreigers samenwerken om vis te vangen. Hij zegt dat Turken, Marokkanen of Chinezen met hun eigen taal, godsdienst en cultuur liever bij elkaar zitten. Gezellig in hun eigen café of restaurant. Dat vinden zij leuker dan bij de zakenmensen in grand-café Het Witte Huis in Rotterdam.

Roep om eigen land

Het ‘samen’ zijn leidt tot het ontstaan van de staat Israël. En Joegoslavië wordt na de vele oorlogen opgesplitst in Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Kosovo, Montenegro en Macedonië. Ook de Sovjet-Unie valt na februari 1990 uit elkaar in maar liefst 15 nieuwe landen, waaronder Rusland. De geschiedenis bewijst dat multiculturele verbroedering niet werkt. De landen bezet door Romeinen, Ottomanen en Britten vochten voor zelfbeschikkingsrecht. Net als de Franse koloniën in Afrika. Of het Nederlands-Indië. Zelfs Suriname, Aruba en Curaçao hebben zich van Nederland afgesplitst. En sinds kort heeft Groot-Brittannië de overgereguleerde Europese Unie vaarwel gezegd.

Overal ter wereld grenzen dicht

Landen die hun eigen nationaliteit willen behouden sluiten de grens voor degenen die er niet thuis horen. Zij stellen de spelregels op. Australië hanteert voor nieuwkomers een puntensysteem. In de Verenigde Staten wordt u toegelaten indien u een bijdrage aan de samenleving levert.

In Zuid-Afrika, waar ik gedeeltelijk woon, investeert u in een bedrijf met 5 medewerkers waaronder 3 zwarte of gekleurde Zuid-Afrikaners. Zuid-Afrika laat tevens weten trots te zijn op zijn republiek. Producten en diensten worden onder het logo ‘Proudly South-Africa’ op de markt gezet.

Europese Unie grenzen open

De supranationale Europese Unie houdt echter de deur open. Zij wil de economische migranten met de bestaande bevolking mengen. Begrijp goed mijnheer Rutte, dat een dergelijke autocratische EU-politiek nooit zal werken. En wel om redenen die ik net heb genoemd. Daarom vraag ik u beleefd het volgende. Laat Nederland net als andere Europese lidstaten zelf beslissen over de migratiepolitiek. Wij betalen tientallen miljarden euro’s aan opvang, scholing en integratie van economische migranten. Is het niet beter om dat geld deels te besteden aan sociale en economische ontwikkelingen in de landen waar de migranten vandaan komen? Moeten wellicht wurgende handelsafspraken worden herzien? Aldaar infrastructuur worden aangelegd en werkgelegenheid bevorderd? Scholen en medische voorzieningen gebouwd? Is het niet onze plicht om economische migranten aan te moedigen om hun land op te bouwen. In plaats van ervoor op de vlucht te slaan. Zie ook hierover mijn boek Europa en Migranten.

Delen van welvaart

Helaas hoor ik dit niet van de Europese politieke elite. Wanneer Afrika tegen een scherpe prijs koffiezetmachines of windturbines op de markt brengt, verkopen onze producten niet goed. En wanneer Afrika zelfvoorzienend wordt in zijn voedsel, kan Europa geen gesubsidieerde landbouwproducten dumpen. Dan lijden wij een verlies aan inkomsten. Gevolgd door een verlies aan banen. En een verlies aan bruto binnenlands product. Dan gaat het in Europa wat slechter en in Afrika wat beter. Het op deze wijze manipuleren van volkeren doet denken aan het oude koloniale tijdperk.

Multiculturalisme geen voorwaarde voor groei

Tijdens mijn vele reizen door 50 landen heb ik geleerd dat een volk zich groepeert om taal, godsdienst en cultuur. Het wil, om de normen en waarden te behouden, een onafhankelijk land met eigen grenzen. Een land dat kan worden verdedigd tegen indringers. Een land waar je alleen binnenkomt als toerist of om er zaken te doen. Waar ik ook kwam, Sahara, India, Andes, Oceanië of Amazone oerwoud, zag ik een lokale bevolking met eigen land, taal en cultuur. Nergens ben ik multiculturalisme als een noodzaak tot ‘economische groei’ tegengekomen. Of als voorwaarde om te ‘overleven’. Of om ‘een oorlog’ te verhinderen.

Wij varen recht in de ‘Perfecte Storm’

Nergens ter wereld heb ik gezien dat regeringsleiders hun volk dwingen om met een ander volk samen te leven. Nergens, tenzij de volkeren moeten leven onder een dictatuur. Zoals Nederland en West-Europa moeten gehoorzamen aan de ondemocratische wetgeving van de Europese Unie. Wel heb ik overal ter wereld de bevolking zien vechten voor een beter bestaan. Ik snap waarom mensen uit het Midden oosten en Afrika naar Europa vluchten. Ik begrijp de schreeuw om in Godsnaam de levensomstandigheden te kunnen verbeteren. De Europese Unie snapt er niets van. En U, mijnheer Rutte, snapt er ook geen flikker van. U brengt mijn geliefde Nederlandse samenleving aan de rand van de afgrond. Bewust stuurt U mij en degenen die ik liefheb in een ‘Perfecte Storm’. Hierin zullen bestaande traditionele waarden en normen worden vernietigd. Ik vraag om uw migratiepolitiek te herzien. Of om af te treden.

Peter Stuivenberg