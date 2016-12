'Zwangerschap Polman komt op slecht moment'

Handbalster Estavana Polman is zwanger, zo kondigde haar vriend - voetballer Rafael van der Vaart - eerder deze week aan. Voor de 24-jarige Polman betekent het het einde van haar seizoen, en daar is niet iedereen even blij mee.

"De afwezigheid van Estavana komt op het slechtst mogelijke moment", aldus Lars Frederiksen, de coach van de Deense topclub Esbjerg. "Als mens vind ik het mooi, maar als coach ben ik niet gelukkig. We staan voor een erg moeilijk programma", wijst hij op de Champions League, waar de club naast de reguliere competitie ook nog in actief is. In januari, februari en maart wordt in de tweede groepsfase gestreden om plekken in de kwartfinales, maar Polman zal daar niet bij zijn.

Volgens Esbjerg verwacht het stel zo rond juni het kind. Polman heeft wel aangegeven daarna weer bij de Deense topclub te willen handballen.