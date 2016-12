Controversiële tourwinnaar Wiggins stopt met wielrennen

ControversiŽle tourwinnaar Wiggins stopt met wielrennen heywoodu 29-12-2016 00:32 print

Wielrenner Bradley Wiggins heeft definitief de fiets aan de wilgen gehangen. De 36-jarige Brit maakte dat via zijn continentale wielerploeg bekend.

Wiggins heeft in zijn jaren een erelijst bij elkaar gefietst om u tegen te zeggen. Hij won de Tour de France van 2012, maar vooral op de baan is hij een ware legende. In 2004 en 2008 won hij olympisch goud op de individuele achtervolging en in 2008 en 2016 maakte hij deel uit van de gouden achtervolgingsploeg. In 2012 pakte hij tussendoor olympisch goud op de tijdrit op de weg in Londen.

Op de baan is hij tevens zeven keer wereldkampioen geworden, waaronder dit jaar nog op de koppelkoers met Mark Cavendish. Dat duo won onlangs ook de Zesdaagse van Gent, Wiggins' laatste echte wedstrijd. Hij werd wel opgenomen in de baanploeg van de Britten voor komend seizoen, maar besloot toch een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Vrij van controverse is Wiggins niet. Op het moment achtervolgt vooral een verhaal over medische attesten hem. Hij zou medicijnen gebruikt hebben die op de dopinglijst staan, maar waar hij naar eigen zeggen vanwege zijn astma toestemming voor had. Dave Brailsford, de grote baas van wielerploeg Sky - waar Wiggins zijn successen op de weg boekte, heeft daarop in de afgelopen weken al allerlei verschillende verklaringen de wereld in gestuurd, waardoor nog altijd niet duidelijk is hoe het nou precies zit.