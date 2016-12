'Arsenal denkt aan amateurspeler'

Arsenal overweegt om een amateur genaamd Cohen Bramall aan te trekken, nadat hij indruk maakte op de technische staf tijdens een tweedaagse stage, meldt The Daily Mail.

De 20-jarige heeft nog nooit professioneel voetbal gespeeld, maar zou bij the Gunners in het nieuwe jaar een verbintenis kunnen tekenen. Momenteel staat het talent onder contract bij Hednesford Town, een club dat uitkomt in de Evo-Stik Northern League Premier Division, vergelijkbaar met topamateurs.

De speler viel de scouts van Arsenal op toen hij een oefenwedstrijd speelde voor Sheffield Wednesday, waarop men hem uitnodigde voor een stage. Tussen sterren als Alexis Sanchez en Mesut Özil viel de Hednesford-ster op, waardoor een contract aanstaande lijkt. Hij zal dan mogelijk aansluiten bij Arsenals Onder-23 elftal.