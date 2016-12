Afdaling skiërs afgelast door harde wind

Afdaling skiŽrs afgelast door harde wind heywoodu 28-12-2016 22:31 print

De World Cup alpineskiën in het Italiaanse Santa Caterina wordt deze week geteisterd door harde wind. Woensdag zou de afdaling geskied worden, maar deze moest om veiligheidsredenen afgelast worden.

De wedstrijd zal ook niet ingehaald worden, omdat de rest van de kalender al overvol is. Na de twee afdalingen die wél door zijn gegaan zijn er nu nog zes over dit seizoen. Voor twee mensen was de afgelasting eigenlijk prima nieuws: de Noor Aksel Lund Svindal moest door pijn aan zijn knie verstek laten gaan, maar loopt nu geen puntenverlies op. De Oostenrijker Marcel Hirscher vecht met Kjetil Jansrud om de zege in de algemene World Cup, maar afdalingen skiet hij nagenoeg niet en dus loopt hij ook geen verlies op. Jansrud had op beide heren een slag kunnen slaan, dus zal flink gebaald hebben.

Het is nu ruim twee weken wachten op de volgende afdalingen, maar dat zijn dan wel twee echte klassiekers. Op 14 januari staat in het Zwitserse Wengen de klassieker op de Lauberhorn op het schema, een week later is het in Kitzbühel tijd voor de klassieke afdaling op de Hahnenkamm, twee van de mooiste afdalingen op aarde. In Santa Caterina gaat het donderdag mogelijk nog verder met een alpinecombinatie, bestaande uit een super-G en een slalom.