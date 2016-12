WK Darts: Van de Pas kan comeback tegen Anderson niet voltooien Boris (borisz) 28-12-2016 22:25 print

Benito van de Pas is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap darts van de PDC. Hij kon een comeback tegen Gary Anderson na een 3-0 achterstand niet helemaal goed maken en moest zich uiteindelijk met 4-2 gewonnen geven.

Van de Pas mocht de partij beginnen en en wist direct een break te plaatsen met een 121-finish om op 2-0 te komen. Anderson kon echter direct terugbreaken. Van de Pas kon in leg vier 81 uitgooien om de set te pakken, maar deed dat niet. De Schot hield vervolgens zijn eigen leg en sloeg vervolgens opnieuw toe om de set van Van de Pas af te snoepen (3-2).

Van de Pas kende een goed jaar. Hij won dit jaar zijn eerste toernooien bij de PDC. Hij was driemaal de beste tijdens Players Championships. Op de grote toernooien was het wat wisselvalliger. Het beste resultaat was een kwartfinaleplek op de World Grand Prix en World Series of Darts Finals. Desondanks klom hij op naar de vijftiende plaats op de wereldranglijst. Anderson won één UK Open Qualifier en één Players Championship. Het beste resultaat op de TV was een finaleplek op de World Grand Prix, waar hij verloor van Michael van Gerwen.

In de tweede set gingen alle legs met de darts mee, waardoor Anderson met 3-2 op 2-0 in sets kon komen. De Schot raakte tot nu al zijn dubbels. The titelverdediger stoomde door en opende met een break. Het werd 2-0, waarna Van de Pas zijn eigen leg hield met een 143-finish. Anderson bleef vervolgens perfect op zijn dubbels om met 3-1 de derde set te pakken.

In de openingsleg van de vierde set miste Anderson zowaar voor het eerst deze partij een dubbel. De Schot kwam even later via dubbel één alsnog op 1-0. Het werd 1-1 en Van de Pas liet nog van zich horen door 125 uit te gooien en wist de partij te verlengen door 72 uit te gooien, nadat Anderson zijn eerste matchdart miste. Het werd zelfs 3-2 nadat Van de Pas de vijfde set met 3-0 naar zich toe trok, mede door een 112-finish.

In set zes was het niveau weer zeer hoog. Op 2-1 kon de Nederlander zich niet meer terugvechten, daarvoor gooide Van de Pas net die ene pijl net in een vijf of een één. Via dubbel twaalf trok Anderson de partij naar zich toe en mag zich de eerste kwartfinalist noemen.



Stats: Anderson - Van de Pas. (Bron: PDC)