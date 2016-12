Sgt. Peppers Dead Stars Club Band MarcusViridis 28-12-2016 19:22 print

De heidense viering van het oude naar het nieuwe jaar staat weer voor de deur en dus worden we weer doodgegooid met lijstjes. Wat was het beste album? Staan er verrassingen in de Top 2000? Wie is er gestopt met roken? Van dat laatste heeft de Britse kunstenaar Chris Barker werk gemaakt. Hij maakte op zeer artistieke wijze een leuk overzichtje van een alternatief van de 'Club van 27', namelijk de 'Club van 2016'. Wat of wie ging er dood in het afgelopen jaar.

Wie geboren is voor 1990 weet, of zou moeten weten dat Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band van The Beatles een onovertroffen en legendarisch album is. Een invloedrijker album dan dit is er niet. Al is het alleen al vanwege de cover, waar zo'n 70 (in die tijd) beroemde en/of controversiële personen te vinden zijn. In die laatste categorie zijn bijvoorbeeld Aleister Crowley en ene Adolf uit Braunau am Inn afgebeeld.

Barker maakte hier een geheel eigentijdse versie van. Veel dingen die afgelopen jaar stuk gingen, staan erop. Nadeeltje voor het Nederlandse publiek is dat de 'platenhoes' wel erg gericht is op die lui van de overkant van het water, het Verenigd Koninkrijk.

We zouden er een quiz van kunnen maken, maar dat doen we even niet. Iemand die een beetje handig is met google en wel eens een andere site dan Fok! bezoekt, ontdekt al snel wie wie is. En dat is niet wenselijk bij een quiz.

Toch is het leuk om zelf een beetje te kijken of je elke beroemdheid herkent. Maar mocht je dat teveel moeite vinden of herken je niet iedereen; de juiste antwoorden zijn hier te vinden.

Buiten de zeer herkenbare David Bowie of Cassiu.... Mohammed Ali om, staan er een paar leuke verrassende 'overledenen' tussen. Wie goed kijkt ziet bijvoorbeeld dat de Verenigde Staten er ook op te vinden zijn. De doodsoorzaak zou de verkiezing van Donald Trump zijn. Ook het Indiase bankbiljet van 1000 roepie ontbreekt niet. Sinds dit jaar is dit namelijk geen wettig betaalmiddel meer op het subcontinent.

Opvallend is dat voetbalclub Leicester City FC ook is afgebeeld. Deze club werd nota bene landskampioen afgelopen jaar in Engeland. Maar wellicht heeft Barker daar een 'meninkje' over.