WK darts: Zeer solide Wade gooit 'Bronzed Adonis' naar huis

Het is een nieuwe dag, met nieuwe wedstrijden op het wereldkampioenschap darts van de PDC. In Londen staan ook woensdagmiddag weer drie wedstrijden op het programma, allemaal in de tweede ronde.

Kim Huybrechts (BEL, 13) - Max Hopp (GER) 4-0

Huybrechts leek het misschien moeilijk te kunnen krijgen tegen de 20-jarige Duitser Hopp, nu al bezig aan zijn vijfde WK, maar daar kwam het nooit van. Binnen korte tijd stond de Belg op 2-0 in sets, waarna hij ook de derde set met 3-1 won. Hopp kon in de vierde set bij vlagen meer een vuist maken tegen Huybrechts, maar The Hurricane maakte het met een mooie 102-finish af: 4-0.



Kim Huybrechts - Max Hopp (Bron: PDC)

James Wade (ENG, 6) - Steve Beaton (ENG, 27) 4-1

James Wade heeft de goede vorm te pakken, zo liet hij tegen Steve Beaton zien. The Machine pakte de eerste set met 3-1, waarbij Beaton alleen met een mooie 123-finish een leg kon pakken. Beaton kreeg nauwelijks kansen in de tweede set, maar in set drie sleepte hij er dankzij uitstekend spel een vijfde leg uit. Die pakte hij niet, maar de vierde set ging wél naar de Bronzed Adonis, die de ontzettend goed gooiende Wade prima partij bood. In de vijfde set ging het niveau iets omlaag en kon Wade zijn gemiddelde van ruim boven de 105 niet meer volhouden, maar hij speelde sterk genoeg om de gemiste kansen van Beaton af te straffen en zich te plaatsen voor de volgende ronde.



James Wade - Steve Beaton (Bron: PDC)

Laatste wedstrijd in de middagsessie:

Jelle Klaasen (NED, 10) - Brendan Dolan (NIR, 23)