Hollandse Dag op het WK darts

De ontknoping van het WK darts komt alsmaar dichter in de buurt en woensdag gaan we vrolijk verder met twee goedgevulde sessies. In het Alexandra Palace worden de laatste vier tweederondepartijen afgewerkt, terwijl een begin wordt gemaakt aan de achtste finales.

Om 14.00 gaat het los met Kim Huybrechts tegen Max Hopp. De 20-jarige Duitser is al bezig aan zijn vijfde WK en schakelde in de eerste ronde Vincent van der Voort uit. James Wade neemt het vervolgens op tegen The Bronzed Adonis, Steve Beaton. De man met misschien wel de meest vloeiende worp van allemaal won The Embassy in 1996, maar kwam in de laatste elf jaar bij de PDC nooit verder dan de tweede ronde.

De laatste wedstrijd van de middag gaat tussen de Nederlander Jelle Klaasen en Brendan Dolan. De Lakesidewinnaar van 2006 haalde vorig jaar de halve finales en zal Dolan nu aan de kant moeten schuiven om die kant weer op te gaan.

Om 20.00 gaan de lichten in Londen weer aan voor de avondsessie. Dat begint met de laatste partij uit de tweede ronde: Peter Snakebite Wright neemt het op tegen Jamie Lewis. De man met het opvallende haar zou zich normaal gesproken zonder grote problemen langs Lewis moeten kunnen werken. Vervolgens begint de HOLLANDSE avond - zoals Marcel Maijer het zou noemen - pas echt. Benito van de Pas mag proberen om regerend tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit te schakelen en zal het bijzonder moeilijk krijgen.

Een ware kraker sluit de dag af: tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis tegen de PDC-kampioen van 2007, Raymond van Barneveld. Een herhaling van de halve finale van vorig jaar en gezien de vorm van beide heren zou het een waar spektakel kunnen worden.

Alle wedstrijden zijn wederom live te zien op RTL 7. Ook op FOK! kun je uiteraard meepraten, aangezien er tijdens het WK een heus subforum is: Darts.