Beurs staat nagenoeg stil

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag nagenoeg onveranderd begonnen aan wat opnieuw een rustige handelsdag lijkt te worden. Na de minieme winsten van dinsdag ontbreekt het andermaal aan nieuws om de handel richting te geven, terwijl veel marktpartijen de boeken van 2016 al hebben gesloten.

De AEX-index noteerde na een halfuur handel 0,1 procent hoger op 483,80 punten. De MidKap steeg 0,2 procent naar 687,84 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs weken nauwelijks af van de slotstanden van dinsdag. In Londen, waar woensdag voor het eerst sinds het lange kerstweekeinde wordt gehandeld, steeg de FTSE 0,3 procent.

De AEX werd met een plus van 2,5 procent aangevoerd door ArcelorMittal. De staalfabrikant is de absolute uitblinker onder de 25 hoofdfondsen in 2016, met een jaarwinst van 140 procent. De rij werd woensdag gesloten door verzekeraar NN Group, die 1,1 procent inleverde.

Euronext

Shell stond 0,3 procent in de plus. Het olie- en gasbedrijf wordt in Italië vervolgd wegens een mogelijke omkopingsaffaire rond de toekenning van een oliecontract in Nigeria. Dat blijkt uit stukken die het Italiaanse openbaar ministerie bij de rechtbank in Milaan heeft ingediend. Shell en het eveneens bij de opdracht betrokken Italiaanse oliebedrijf Eni ontkennen de beschuldigingen.

Beursuitbater Euronext leverde 0,2 procent in. Volgens zakenkrant Financial Times is het bedrijf dicht bij de overname van afhandelingsbedrijf LCH.Clearnet. Euronext zei vorige week al dat er gesprekken worden gevoerd met eigenaar London Stock Exchange, die LCH wil verkopen met het oog op zijn beoogde fusie met Deutsche Börse.

Olieprijs

Lloyds Banking Group stond 0,7 procent lager in Londen. De Britse bank overweegt volgens Financial Times een dochtermaatschappij op te richten in Nederland of Duitsland, om de eventuele negatieve gevolgen van de brexit op te kunnen vangen.

De olieprijs liep licht op. Amerikaanse olie en Brent werden 0,4 procent duurder, bij respectievelijk 54,12 en 56,32 dollar per vat. De euro werd voor 1,0455 dollar verhandeld, tegen 1,0460 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.



Beurs staat nagenoeg stil (Foto: ANP)