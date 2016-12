WK darts: Van Gerwen in thriller langs sterke Reyes Boris (borisz) 28-12-2016 00:15 print

Michael van Gerwen is door het oog van de naald gekropen om zich te plaatsen voor de derde ronde van het wereldkampioenschap darts van de PDC. In een ijzersterk duel van zowel Van Gerwen als Cristo Reyes wist de nummer één van de wereld aan het langste eind te trekken. Het werd 4-2. De Spanjaard had met 106 om 105 wel een iets beter gemiddelde. De wedstrijd met het op één na hoogste gemiddelde van een wedstrijd ooit op het WK.

Van Gerwen kon eenvoudig de eerst set met 3-0 pakken. Na de pauze kwam Reyes sterk terug en gaf antwoord met een tiendarter . Daarna volgden finishes van 73 en 51 om met 115 gemiddeld de stand gelijk te trekken.

Van Gerwen brak in de derde set met een 161-finish, maar de Spanjaard wist terug te breaken. Van Gerwen kon via dubbel vijf wel zijn eigen begonnen set houden en kwam op 2-1. Op 1-1 in de vierde set zette de Brabander en tandje bij en brak met een 76-finish. Vervolgens maakte Mighty Mike het in stijl af met een finish van 88.

Een wedstrijd van hoog niveau, beide spelers boven de 105 gemiddeld. Het werd 2-2 in de vijfde set. Van Gerwen opende met 45, wat de basis bleek te zijn voor een prutleg. Reyes stapte in en kon de leg pakken en won daarmee zijn tweede set.

Ook in set zes was een vijfde leg nodig. Van Gerwen kwam als eerste op een finish, waarna Reyes zich op 64 punten bracht. Van Gerwen ging niet uit, maar Reyes verzuimde ook om gelijk te komen. Een beurt later is het wel raak en trok de Brabander met 4-2 de partij naar zich toe.



Stats: Van Gerwen - Reyes. (Bron: PDC)