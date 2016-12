Help scheidskiller de winter door Harry 27-12-2016 18:29 print

Het Parool noemt, de toen 51-jarige scheidsrechterkiller, El-Hasan D. ‘lieve voetbalvader’. D. heeft wat moeite om de 60K op te hoesten waartoe hij veroordeeld is door D66-rechters na het doodskopschoppen van scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen. De familie van D. is nu een actie gestart omdat ‘de beste man’, na goed gedrag en bijbehorende standaard vervroegde invrijheidsstelling, pas 1060 euro heeft kunnen betalen.

Het harteloze CJIB-incassobureau van justitie dreigt de nieuwe start van de Marokkaanse kopschopper onmogelijk te maken door beslaglegging en nóg een jaartje staatshotel.

Volgens Het Parool en de Marokkaanse familie is dit een groot onrecht omdat iedere vader, Marokkaans of niet, de scheids zou doodschoppen bij een verkeerde beslissing: 'Deze actieve voetbalvader, die jarenlang wekelijks vrijwillig op het voetbalveld stond, heeft slechts getracht om de boel te sussen en een einde te maken aan een akkefietje op het voetbalveld en dat is hem duur komen te staan. Als je ooit op het voetbalveld hebt gestaan, kun je je voorstellen hoe dit is gegaan. Dit had iedere vader kunnen overkomen.', zegt de familie van D.

De D66-rechters hebben echter een ander oordeel naar aanleiding van bewijsmateriaal. Zo blijkt uit de uitspraak die gepubliceerd is op rechtsspraak.nl: ‘De volwassen man (D. red.) trapte [slachtoffer] het meest op het hoofd. ‘

Parool sluit af met de weergave van het familieverzoek om ‘de lieve’ scheidsrechterkiller financieel bij te staan, er is hem al genoeg ‘onrecht’ aangedaan. 'Alle kleine beetjes helpen. En hopelijk kunnen we deze lieve vader dan helpen om een einde te maken aan deze nachtmerrie waarin hij en zijn gezin zitten. Er is hem al genoeg onrecht aangedaan.'