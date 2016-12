Allardyce woedend over 'schwalbe' Watford-mascotte

Voetbaltrainer Sam Allardyce beschikt over een bijzonder teleurstellende hoeveelheid gevoel voor humor. De kersverse coach van Crystal Palace was maandag op Boxing Day bij zijn debuut met zijn ploeg op bezoek bij Watford, wat een 1-1 gelijkspel opleverde.

Na een klein half uur spelen kreeg Crystal Palace een (gemiste) penalty, nadat Wilfried Zaha naar de grond werd gewerkt. Onder de fans van Watford heerste echter de nijd, want volgens hen had Zaha zich wel erg makkelijk laten vallen. Dat kwam na afloop nog even terug: Zaha was op weg naar de fans van Palace om hen te bedanken. Watford's mascotte, Harry the Hornet, liep die kant op en liet zich vlak bij Zaha opzichtig vallen. Een onschuldig grapje, zou je denken.

"Totaal ongepast", reageerde de zouteloze Allardyce, eerder dit jaar nog ontslagen als bondscoach van Engeland na een corruptieschandaal. "Watford moet dit op gaan lossen en de FA en Premier League moeten er naar gaan kijken om te doen wat ze moeten doen", zeurde de humorloze vent. Zaha kon ook niet echt lachen om het grapje van Harry the Hornet. "Zaha had niet zo kwaad gereageerd als het echt een schwalbe was geweest, maar er was echt contact!", aldus Allardyce, die flink van zijn apropootje leek door het voorval.

Walter Mazzarri, de trainer van Watford, schatte de situatie toch wat realistischer in. "Laten we er toch gewoon om lachen joh, we moeten niet overal een drama van maken", klonk het gemoedelijk. Of iemand daadwerkelijk iets tegen Harry the Hornet gaat doen is onduidelijk.

De grap van Harry the Hornet, waardoor Allardyce flink over de zeik raakte (Bron: YouTube)