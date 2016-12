Oliseh trainer van Fortuna Sittard Redactie 27-12-2016 13:00 print

Sunday Oliseh wordt de nieuwe coach van Fortuna Sittard. De oud-speler van Ajax krijgt de kans om zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen.

Fortuna Sittard neemt een verrassende stap met de komst van Oliseh. De 42-jarige oud-verdediger stond tot het begin van dit jaar aan het roer bij de Nigeriaanse nationale ploeg. Daar vertrok hij vanwege achterstallige betalingen.

Oliseh tekent een verbintenis tot medio 2018 bij Fortuna Sittard. Op 2 januari staat hij voor het eerst op het trainingsveld bij de club uit de Jupiler League.

In Sittard ligt een duidelijke opdracht voor hem klaar: lijfsbehoud. Fortuna staat op dit moment achttiende in de Jupiler League, wat vooralsnog voldoende is om degradatie te voorkomen. De nummer laatst in de competitie van twintig clubs degradeert naar de Tweede Divisie.