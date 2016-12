Recordaantal Kamerleden voortijdig weg

Sinds september 2012, de start van de zittingsperiode van de huidige Tweede Kamer, hebben 42 Kamerleden hun zetel verlaten. Dat is het grootste aantal sinds 1981, zo blijkt uit cijfers van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden.

Kamerleden stoppen voortijdig om uiteenlopende redenen: een nieuwe stap in hun politieke carrière (burgemeester, europarlementariër, campagnemedewerkster van Hillary Clinton) of juist een beëindiging van de politieke loopbaan. Ook ziekte komt voor als reden, maar een ziek (of zwanger) Kamerlid wordt in de regel tijdelijk vervangen door iemand van dezelfde partij. Ook overlijden komt voor; de laatste keer dat dat gebeurde was in 2005, toen Karin Adelmund (PvdA) plotseling overleed.

Het eerste gekozen Kamerlid dat het voor gezien hield deed dat vanwege de teleurstellende verkiezingsuitslag voor GroenLinks: lijsttrekker Jolande Sap stapte op. Andere lijsttrekkers/fractievoorzitters die stopten zijn de vervanger van Sap (van Ojik), Arie Slob (ChristenUnie) en natuurlijk Diederik Samsom (PvdA).

De PvdA raakte de meeste Kamerleden kwijt: tien lieten hun zetel achter voor een nieuwe sociaaldemocraat, drie varen er hun eigen koers (Kuzu en Öztürk, en Monasch). De VVD volgt met 8 vervangen Kamerleden, en één onafhankelijke ex-VVD'er (Houwers). Van SP, D66 en CDA vertrokken ieder drie leden, van GroenLinks twee en van CU één (de eerder genoemde fractievoorzitters). Van de andere partijen zit iedereen nog in de Kamer, al zijn daar ook wat afsplitsingen (Bontes, van Klaveren en van Vliet van de PVV, en Norbert Klein van 50Plus).

Als je dat optelt kom je niet aan 42 vertrokken Kamerleden - het zijn er slechts 30. Hoe komt het PDC dan tot 42? Welnu, ook de ministers en staatssecretarissen die in de Kamer zijn gekozen worden meegeteld. Zo was Mark Rutte bijvoorbeeld ook Kamerlid bij de start, zij het slechts voor zes weken. Zo kan men creatief zijn met de statistieken, want van de ministersploeg kun je moeilijk volhouden dat er kiezersbedrog is gepleegd, terwijl dat voor Jolande Sap of Wassila Hachchi wellicht te beargumenteren valt.

Gaan we kijken hoeveel Kamerleden er van start tot einde (eigenlijk tot nu) onafgebroken op hun zetel hebben gezeten voor de partij waarvoor ze op de lijst stonden, dan komen we tot 97 - en zijn er dus 53 'vertrokken'. De scores per partij: VVD (26 van de 41), PvdA (21/38), PVV (11/15), SP (10/15), CDA (10/13), D66 (9/12), CU (4/5), GL (2/4), SGP (3/3), PvdD (1/2) en 50+ (0/2).