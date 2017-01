Double Dragon 4 aangekondigd

Om het dertigjarig bestaan van de Double Dragon-franchise te vieren is er een nieuw deel aangekondigd. Veel details zijn er niet, behalve dat de originele ontwikkelaars aan het project werken en dat het dezelfde old-school pixelgraphics zal hebben als de eerdere games.

Double Dragon 4 krijgt in ieder geval een story mode voor één of twee spelers, en een duel mode. De game bevat weer de typische Double Dragon-muziek, met dank aan Kazunaka Yamane, die ook componeerde in eerdere delen. Het laatste deel van Double Dragon was Double Dragon 3: The Rosetta Stone, wat in 1990 uitkwam.

De originele ontwikkelstudio achter Double Dragon, Technos Japan, ging al in 1996 bankroet. Veel medewerkers voegden zich bij Arc System Works, dat onder andere bekend is vanwege de Guilty Gear-vechtgames. Double Dragon 4 komt al op 20 januari uit voor PlayStation 4 en pc.