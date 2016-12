Perez verwacht Force India in strijd om top-3 heywoodu 26-12-2016 23:45 print

Formule 1-coureur Sergio Perez heeft er alle vertrouwen in dat zijn team, Force India, komend seizoen mee kan gaan strijden voor een plek bij de beste drie in het constructeurskampioenschap.

Force India kwam in 2008 de Formule 1 in als achterhoedeteam, maar heeft nagenoeg elk jaar progressie gemaakt. Dit jaar eindigde het op de beste positie ooit: de vierde plek in het constructeurskampioenschap. Het gat met de 'grote drie', Mercedes, Red Bull en Ferrari, was nog altijd groot, maar Perez ziet hoop voor komend seizoen.

"Volgend jaar is onze grote kans om boven ons kunnen te blijven presteren. De nieuwe regels gebruiken om een stap vooruit te zetten is onze grote kans om aan het eind van het jaar bij de drie beste teams te staan", klinkt het zelfverzekerd.

Perez' inmiddels oud-teamgenoot, Nico Hülkenberg, zei eerder dat Force India wel de juiste mensen had voor een dergelijke topklassering, maar niet het geld. De Mexicaan ziet daar zelf minder problemen mee. "We zijn het elk jaar beter gaan doen, ik zie goede mensen met veel potentieel. Het budget voor komend jaar is prima wat betreft de mogelijkheden voor upgrades, denk ik. We zitten niet in dezelfde positie als de drie grote teams, maar als alles op de goede plek valt kunnen we ons mengen in de strijd om de top-3."

Na vier races stond Force India dit jaar nog slechts achtste in het constructeurskampioenschap. "We hebben laten zien dat het er niet om gaat hoe je een seizoen start, maar hoe je het eindigt. We begonnen met een flink gebrek aan snelheid, maar hard werk heeft zijn vruchten afgeworpen", verklaart Perez. "Het podium in Monaco zorgde voor de ommekeer en uiteindelijk werd het een geweldig jaar voor het team", aldus de Mexicaan, die zelf ook erg tevreden is over zijn eigen seizoen. "Als ik terugkijk kan ik niet anders dan zeggen dat het een fantastisch jaar was."