'China lonkt voor Pepe en Di María'

Nadat er al diverse sterren naar China zijn vertrokken in het afgelopen jaar, kunnen Pepe en Ángel Di María daar nu bij komen.

Real Madrid-verdediger Pepe is in het bezit van een aflopend contract en volgens Marca ligt een transfervrij vertrek voor de hand. Een van de mogelijke bestemmingen is China, meent de krant. De Portugees zou zelf ook open staan voor een dergelijke stap.

Met zijn 32 jaar is Pepe niet de jongste meer en hij zou in één klap een van de best betaalde spelers ter wereld kunnen worden in de Super League. Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes is ondertussen de aanbiedingen al aan het sorteren.

Mendes heeft met Ángel Di María nóg een cliënt die naar Azië kan. De Argentijns international zinspeelt op een vertrek bij Paris Saint-Germain en L'Équipe weet dat dit komt omdat hij aanbiedingen uit China in beraad heeft.