Dode na steekpartij Dordrecht

26-12 - 01:00

De Britse popzanger George Michael is op 53-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn publicist, aldus de BBC, die laat weten dat het oud-lid van de band Wham vredig thuis is overleden. "Tot ons grote verdriet bevestigen we dat onze geliefde zoon, broer en vriend George is overleden, vredig thuis in de kerstperiode", aldus de publicist.