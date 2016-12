Zaakwaarnemer Babel: "Besiktas en twee andere clubs"

Ryan Babel lijkt op weg naar Besiktas, maar volgens zijn zaakwaarnemer hebben twee andere clubs ook serieuze interesse in de oud-speler van Ajax.

Babel was zaterdag aanwezig bij de wedstrijd van Besiktas tegen Gaziantepspor en mogelijk kan hij dit weekend al de medische keuring afronden. Zaakwaarnemer Winnie Haatrecht houdt echter nog een slag om de arm. "Ryan viert in Istanbul kerst met Atiba Hutchinson en zijn familie. Zij zijn al jaren bevriend", vertelt Haatrecht aan FOX Sports.

"De interesse van Besiktas is er, maar er zijn nog twee clubs concreet. Na kerst komt er duidelijkheid." De 30-jarige Babel kwam dit najaar bij Deportivo La Coruña terecht. Vanwege familieomstandigheden besloot hij zijn contract, dat eind december afloopt, niet te verlengen.

In Turkije is de 42-voudig international geen onbekende. Tussen 2013 en 2015 voetbalde Babel namelijk voor Kasimpasa. Daarna vertrok de Amsterdammer naar Al Ain, waar hij amper in actie kwam.