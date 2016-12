'Rooney kan in China 800.000 per week verdienen' Redactie 25-12-2016 09:32 print

Wayne Rooney zou bij Manchester United kunnen vertrekken voor een avontuur in het Verre Oosten, om te gaan spelen in China, meldt Daily Mirror.

In de Chinese Super League zou een niet verkeerd salaris van 800.000 euro per week voor hem liggen te wachten. Doorberekend zou dat zo'n 42 miljoen euro op jaarbasis zijn. Het zou gaan om de grootmachten Beijing Guoan en Guangzhou Evergrande, die daarmee Rooney de best betaalde speler ter wereld kunnen maken.

Het opmerkelijke gerucht komt een week nadat Lionel Messi werd gelinkt aan China, waar hij een bedrag zou kunnen opstrijken van 500 miljoen euro in vijf jaar.