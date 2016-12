Zo'n 54.000 inwoners van de Duitse stad Augsburg brengen de eerste kerstdag elders door omdat een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt. Het betreft de grootste evacuatie in Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het gaat om een bijzonder zware bom van 1,8 ton die bij bouwwerkzaamheden werd ontdekt. Tijdens de opruiming is een gebied met een radius van 1500 meter ontruimd. Volgens een politiewoordvoerder kunnen de werkzaamheden tussen 14.00 en 15.00 uur beginnen en zullen die ongeveer vier uur gaan duren.

De inwoners moeten uiterlijk om 10.00 uur hun huizen uit zijn. Zij worden op zes plaatsen opgevangen, maar de meesten zijn naar familie of vrienden gegaan. Velen hadden hun woningen al op kerstavond verlaten. In totaal zijn negenhonderd politieagenten ingezet om te controleren of er zich niemand meer in het gebied bevindt.

Vrijdag werd al begonnen met de evacuatie van een ziekenhuis en een aantal zorgcentra.

54,000 people in Augsburg, Germany, ordered to leave home on Christmas morning as officials prepare to defuse a 1.8-ton bomb from WWII pic.twitter.com/HHqbAzyPWv — CCTVNEWS (@cctvnews) 25 december 2016



Deel Augsburg ontruimd vanwege oude bom (Foto: ANP)