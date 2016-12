Voorbeschouwing UFC 207: Nunes vs Rousey

UFC 207 is het laatste UFC-gala van dit jaar. En wat een uitsmijter krijgen we. Een main card met een aantal topgevechten en daarvoor een volwassen under card met namen als Mike Pyle, Johnny Hendricks en Brandon Thatch. Op 30 december ziet het MMA-publiek ook de langverwachte terugkeer van oud-kampioene Ronda Rousey, die na een jaar afwezigheid weer gemotiveerd de octagon instapt.

Amanda Nunes vs Ronda Rousey

Kersvers bantamgewichtkampioene Amanda Nunes zet voor het eerst haar titel op het spel, nadat ze in juni de titel won door Miesha Tate al in de eerste ronde te verslaan. Nunes (13 winst en 4 verliespartijen) krijgt een tegenstander van formaat. MMA-superster Ronda Rousey (13-1) verloor in 2015 de titel in wat wel de grootste verrassing van dat jaar genoemd mag worden: Rousey werd knock-out getrapt door underdog Holly Holm. Holm verloor daarna bij haar eerste titelverdediging direct van Tate, die haar titel bij de eerste gelegenheid weer aan Nunes af kon geven. Nunes is daarmee een ijzersterke tegenstander die vooral met haar vuisten wil praten. Ze heeft in de UFC nog maar één keer verloren en sinds dat verlies in 2014 heeft ze vier partijen achter elkaar en overtuigend gewonnen.

Rousey daarentegen is, met uitzondering van de verliespartij tegen Holm, nog ongeslagen. Ze had voor die verliespartij de titel al zeven keer verdedigd, waarbij ze in totaal nog geen negen minuten in de ring had gestaan. Rousey was dan ook de meest dominante MMA-vechter in de UFC. Na haar verlies heeft ze niet veel meer van zich laten horen en voor velen was het een verrassing dat Rousey toch weer de ring in wilde gaan om te proberen die begeerde titel te heroveren. Een gevecht om naar uit te kijken.

Nunes vs Rousey (Bron: Youtube)

Dominick Cruz vs Cody Garbrandt

Voordat het gevecht überhaupt al is begonnen, is deze titelstrijd er één waar reikhalzend naar uitgekeken wordt. Zowel Cruz als Garbrandt spaarden elkaar niet in de media en in de ring zal dit ongetwijfeld tot vuurwerk leiden. Cruz (22-1) is al sinds 2008 ongeslagen en heeft alleen vanwege een langdurige blessure zijn titel een periode af moeten staan. Na zijn herstel wist hij de titel van T.J. Dillashaw af te nemen, waarna de overwinning op MMA-legende Urijah Faber zijn derde succesvolle titelverdediging betekende. De spectaculaire vechter wordt, mede door zijn diversiteit in de ring, algemeen gerekend tot de absolute top in MMA.

De 25-jarige Garbrandt (10-0) maakte het afgelopen jaar een spectaculaire stijging in de ranking door. Zijn laatste drie partijen eindigden allen in een knock-out in de eerste ronde en het zelfvertrouwen van Garbrandt is dan ook enorm. Deze voormalig bokser en All-American worstelaar zal dan ook gebrand zijn om dit gevecht voortijdig te beeindigen.

Cruz vs Garbrandt (Bron: Youtube)

Cain Velasquez vs Fabricio Werdum

Cain Velasquez (14-2) denkt niet graag terug aan zijn eerdere ontmoeting met de Braziliaan Fabricio Werdum. De, op dat moment, titelhouder Velasquez had zich totaal verkeken op de omstandigheden tijdens het gevecht in het hoog gelegen Mexico Stad en Velasquez stond uitgeput en onherkenbaar te vechten. De hard-hitter, die juist bekend staat om zijn grote conditie en doorzettingsvermogen, leek zich geen raad te weten met Werdum. Later zou Velasquez toegeven een fout gemaakt te hebben in de voorbereiding, door alleen op zeeniveau te trainen, waardoor hij zich niet op tijd kon aanpassen aan het hoogteverschil en hij beloofde sterker terug te keren. En hoe. Travis Browne werd in zijn volgende gevecht binnen één ronde KO geslagen en de oude vertrouwde, brute, Cain was weer terug in de octagon.

Werdum (21-6) kon niet lang genieten van zijn titel in het zwaargewicht. Nadat hij al eerder de interimtitelstrijd tegen Mark Hunt gewonnen had, werd de Braziliaans jiu-jitsu-expert de onbetwiste kampioen door Velasquez te verslaan. Maar die titel verloor de worstelaar direct weer bij zijn eerste titelverdediging door via een spectaculaire KO van de Amerikaan Stipe Miocic te verliezen. Werdum mocht daarna ook tegen Browne knokken en werd door de jury unaniem tot winnaar uitgeroepen. Algemeen wordt aangenomen dat de winnaar van 'Velasquez vs Werdum' zich volgend jaar kan gaan melden bij Miocic voor een titelgevecht tegen deze UFC-kampioen annex part-time brandweerman.

Velasquez vs Werdum (Bron: Youtube)

Overige partijen:

T.J. Dillashaw vs John Lineker

Louis Smolka vs Ray Borg

Johnny Hendricks vs Neil Magny

Dong Hyung Kim vs Tarec Saffiedine

Mike Pyle vs Alex Garcia

Antonio Carlos Junior vs Marvin Vettori

Tim Means vs Alex Oliveira

Brandon Thatch vs Niko Price

UFC 207 wordt op 30 december gehouden in een uitverkochte T-Mobile Arena in Paradise, Nevada. Dit gala is te volgen via kanaal 2 van betaalzender FOXsports. De uitzending begint op zondag om 01:00 uur met een samenvatting van UFC 206 waarna om 04:00 uur de uitzending van UFC 207 begint.