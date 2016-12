Mercedes wil Rossi en Ogier test aanbieden Peterselieman 24-12-2016 20:28 print

Als het aan Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff ligt gaan Valentino Rossi en Sébastien Ogier in de nabije toekomst een Formule 1-bolide testen. Dit liet hij aan La Gazetta dello Sport weten.

Wolff: "Formule 1 is ook show. Daarom wil ik de vaardigheden van Valentino Rossi en rallywereldkampioen Sébastien Ogier met onze bolide testen. Mijn idee is om een testdag met hen te organiseren."

Mercedes liet eerder dit jaar motorcoureur Jorge Lorenzo testen met een 2014 auto. Ditmaal moet het de beurt zijn aan de 37-jarige Rossi. De Italiaan testte in 2006 in Valencia en 2008 in Mugello al eens met een Ferrari en reed beide keren meer dan 100 ronden. Voor Ogier is de Formule 1 helemaal nieuw. De Fransman is wel bekend met GT's, de Porsche Supercup, VW Scirocco's en de Franse F4.