NFL-topper speelt voor Kerstman en regelt Xbox One 24-12-2016

Voormalig american footballspeler Chad Johnson heeft voor een mooi stukje feelgoodnieuws gezorgd. De in de VS zeer bekende oud-speler bezorgde een 14-jarige jongen een uitstekende Kerst.

"Waarom zijn de feestdagen zo veel makkelijker als je kinderen ouder worden? De cadeau's zijn misschien iets duurder, maar ze willen er maar één of twee", vroeg Johnson zich onlangs af op Twitter. Ene Andria J. antwoordde: "Mijn 14-jarige wil een Xbox One...ver boven mijn budget, maar het is alles wat hij wil!" Daar kwam al snel antwoord op van Johnson, die wel zin had om voor Kerstman te spelen. "Je zoon wil een Xbox One? Dan krijgt hij een Xbox One. Stuur me je adres en dan zorg ik voor een Xbox One en alle aan EA gerelateerde sportspelletjes."

De actie van Johnson kreeg al snel veel aandacht en dat viel ook Microsoft's Aaron Greenberg op, de grote baas van het hele Xbox-gebeuren. Hij zorgde ervoor dat er nog meer spellen opgestuurd werden en zo geschiedde: de Xbox One is inmiddels afgeleverd, precies op tijd voor Kerst en inclusief een berg spelletjes als Battlefield 1, FIFA 17, UFC en andere sportspellen.

Johnson zelf lijkt in elk geval al zin te hebben in een potje FIFA: "Het wordt pas echt gaaf als ik haar zoon met 85-0 versla in FIFA zodat het echt een moment wordt om nooit meer te vergeten."

This is so incredible. This is the type of stuff that deserves to be headlining the news. @ochocinco pic.twitter.com/bZQDCq3AQy — Chris Ghiraldi (@chrisghiraldi7) December 24, 2016