Nieuwe details Final Fantasy XIV: Stormblood bekendgemaakt Pheno 24-12-2016 09:01

Tijdens het Final Fantasy XIV Fan Fest in Tokio zijn er nieuwe details opgedoken van de aankomende uitbreiding Final Fantasy XIV: Stormblood. Square Enix is nog lang niet van plan te stoppen met de MMORPG, ondanks dat PlayStation 3-eigenaren toch echt over moeten stappen omdat de last-gen console alle nieuwigheden niet meer zonder kunst en vliegwerk kan draaien.

Na de kledingkeuze van de director Naoki Yoshida bij het vorige event was het al een ijzersterk gerucht: de Red Mage is een van de nieuwe jobs. Deze is een ranged DPS, een job voor mensen die het tof vinden om van afstand aan te vallen met magie. Zoek je het wat dichterbij dan gebruikt de Red Mage een rapier om aan te vallen. Door met hem te gaan spelen krijg je verschillende speelstijlen: het is al een hybride white en black mage, en daarnaast nog een hybride tussen mage en warrior. Door toverspreuken te linken en opeenvolgend aan te vallen met je rapier breng je flink wat schade toe.

Nieuwe toevoegingen zijn zwemmen en duiken. Niet al het water dat te vinden is in het spel is te gebruiken. Als je in een in een toegankelijk water loopt zal het spel automatisch wisselen naar het zwemmen. Je kunt in ondiep water lopen, die normale schoolslag en voor extra snelheid de borstcrawl doen. Mounts die kunnen vliegen kunnen ook op het water landen en zwemmen dus je Chocobo gaat zeker mee. Duiken kan op 40 plekken. Je kunt niet verdrinken, maar wel met NPC’s gebaren en zelfs materialen verzamelen. Zelfs je Chocobo duikt mee. Gevechten onder water zijn er niet. Nu rest er nog maar een vraag: krijgen we dan eindelijk Blitzball uit Final Fantasy X als mini-game in deze MMORPG?

Er is een nieuwe beast tribe aangekondigd: de Ananta. Deze stam bestaande uit alleen maar vrouwen woont in de bergen dichtbij Ala Mhigo, het gebied waar het in deze uitbreiding vooral over zal gaan. Ze worden onderdrukt door de Garleans en daar zullen wij als spelers vast wat aan moeten gaan doen. De Ananta staan bekend om hun toverkracht en hun kunde met diamanten, dus we gaan er vast ook niet met lege handen naar huis. Wat de nieuwe Primal Lakshmi, Lady of Bliss, die aanbeden wordt door de Ananta gaat betekenen voor ons is nog niet bekendgemaakt. Dat ze meteen aardig zal zijn lijkt ons sterk, dus dat wordt vast vechten.

Over vechten gesproken: raids zijn niet weg te denken in Final Fantasy XIV, en we gaan weer enkele nieuwe grote en lange gevechten krijgen in Stormblood. Allereerst is Omega aangekondigd. Deze Primal werd al overduidelijk geteaset in de uitbreiding Heavensward, maar nu is het dan 100% zeker. Het wordt een high-end raid voor acht spelers.

Het kan altijd groter, want de raid ‘Return to Ivalice’ wordt een raid voor drie teams van acht spelers. Het plot en de scripts worden gemaakt door Yasumi Matsuno, bekend van Tactics Ogre en Final Fantasy Tactics. Het is dan ook niet raar dat juist het gebied Ivalice wordt genomen, want die regio komt in meerdere Final Fantasy-games voor, zeker in de Tactics-reeks. De illustrator en character designer Keita Amemiya, eerder gewerkt aan Shin Megami Tensei IV gaat de bazen in deze raid ontwerpen. Er is nog een medewerker die te gast is in het team bezig. Het themamuziek van Stormblood wordt geschreven door Nobuo Uematsu, die zo ongeveer met alle Final Fantasy’s wel wat te maken heeft gehad.



Final Fantasy XIV: Stormblood - Omega artwork (Foto: Square Enix)

Natuurlijk heeft Naoki Yoshida weer iets opvallends aan, zodat we weer kunnen raden wat hij tijdens het volgende event in Frankfurt gaat aankondigen. Een T-shirt van Spiderman zorgt voor genoeg geruchten: zo zou het een nieuwe job Beastmaster zijn, of Samurai. Dat laatste lijkt vergezocht, maar het woord samurai lijkt in het Japanse schrift katakana erg op Sam Raimi, de regisseur van enkele Spiderman-films. We hebben tot februari om de geheime boodschap te ontcijferen, want dan wordt het volgende Final Fantasy XIV-evenement gehouden. En anders wachten we tot 20 juni, want dan komt Final Fantasy XIV: Stormblood uit. Tenminste, het woordje ‘tentative’ op de aankondiging houdt nog een slag om de arm. Vanaf 24 januari kunnen we wel al preo-orderen.