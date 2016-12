Anis Amri doodgeschoten

De verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, Anis Amri, is doodgeschoten in een voorstad van Milaan. Dat heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken gezegd op een persconferentie.

Amri werd aangehouden voor een routinecontrole op een plein. Toen hem werd gevraagd naar zijn legitimatie trok hij een pistool en schoot een agent in de schouder. In het daarop volgende vuurgevecht zou hij omgekomen zijn. Het is niet duidelijk waar hij de afgelopen dagen is geweest. Volgens Italiaanse media had hij vannacht een treinkaartje uit de Franse stad Chambéry bij zich.

Update 16:55 uur:

Terreurverdachte Anis Amri heeft postuum nog even van zich laten horen. De Tunesiër die hoogstwaarschijnlijk de aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn, zou aanhangers van Islamitische Staat in een video hebben opgeroepen wraak te nemen op de "kruisvaarders" die moslims bombarderen.

De video werd verspreid via persbureau Amaq. Op de beelden is te zien hoe een man, naar verluidt Amri, trouw zweert aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. De terreurverdachte riep verder op de "zwijnen van kruisvaarders te doden".

Volgens de BBC wordt in de video niet verwezen naar de bloedige aanslag in Berlijn die is opgeëist door IS. Het is evenmin duidelijk wanneer de opname is gemaakt.

Update 12:00 uur:

In een eerste reactie tijdens een perconferentie in Berlijn zegt de Duitse regering blij te zijn dat Amri geen gevaar meer is. De woordvoerder wilde vanwege het onderzoek niet ingaan op de vraag of het een verrassing was dat Amri in Milaan opdook. Wel was er nauwe samenwerking tussen de Italiaanse en Duitse autoriteiten.

Ook wilde de woordvoerder niet ingaan op de vraag welke veiligheidsmaatregelen zijn genomen om te voorkomen dat Amri de grens kon oversteken."U kunt er van uitgaan dat er na zo'n aanslag allerlei maatregelen worden bekeken. Natuurlijk wordt er versterking opgeroepen. Soms is dat zichtbaar, soms niet."

De Italiaanse minister Marco Minniti zei dat Amri de afgelopen dagen door een groot deel van Europa heeft gereisd. Ook prees hij de agenten uitvoerig. De beschoten agent is gewond maar niet in levensgevaar. Minniti zei dat de Italianen nu een rustige kerst kunnen vieren dankzij de dappere agenten. Hij wenste de gewonde agent veel beterschap.

De agent die hem heeft doodgeschoten was nog maar 9 maanden in dienst. Vannacht om 3 uur wilden ze Amri zijn documenten controleren in de plaats Sesto San Giovanni nabij Milaan. Zijn vingerafdrukken komen overeen met die bekend zijn van Amri.

Amri was al eerder in Italië. Hij kwam er een aantal jaren geleden terecht toen hij op een boot Tunesië verliet. Tussen 2011 en 2015 zat hij er gevangen vanwege brandstichting in het opvangcentrum op het eiland Lampedusa. Na zijn vrijlating ging hij naar Duitsland.

Italië bevestigt: Amri vannacht gedood bij controle in Milaan https://t.co/DHxURhmxcJ — NOS (@NOS) 23 december 2016

De eerste foto's van de gedode Anis Amri in Milaan #BerlinAttack Op een van de foto's zie je duidelijk zijn pistool liggen @eenvandaag pic.twitter.com/mou7Aav7UX — Tom van 't Einde 1V (@tomvanteinde) 23 december 2016