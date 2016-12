Crypt of the Necrodancer krijgt DLC

Ontwikkelaar Brace Yourself Games heeft vandaag bekend gemaakt dat muzikale roguelike Crypt of the Necrodancer een uitbreiding krijgt. De uitbreiding gaat Amplified heten en brengt onder andere een nieuwe zone, nieuwe vijanden en 20 nieuwe tracks om door de kerkers van de Necrodancer heen te swingen.

Amplified komt ook met een nieuw verhaal over shapeshifter Nocturna en dient als een prequel voor het originele verhaal van Crypt of the Necrodancer. Verder kunnen we zeker ook nog één ander speelbaar personage verwachten, nieuwe items en ook familiars die je helpen met vechten. De DLC komt eerst naar early access waar de DLC nog niet alle features zal bevatten, maar Brace Yourself Games benadrukt dat die periode maar heel kort zal zijn, en dat de prijs van de DLC niet zal veranderen wanneer uiteindelijk de volledige release is.

Crypt of the Necrodancer: Amplified komt op 24 januari naar early access. Mocht je geïntresseerd zijn in Crypt of the Necrodancer: de game is nu voor 3,75 euro te krijgen in de winter sale van steam, die vandaag begonnen is.