Crystal Palace ontslaat manager Pardew Redactie 23-12-2016 06:00 print

Alan Pardew is door tegenvallende resultaten in de Premier League, ontslagen als manager van Crystal Palace. De oefenmeester stond sinds het begin van 2015 aan het roer bij de Londense club, die momenteel op de zeventiende plek staat in Engeland.

De voorzitter van de Engelse profclub, Steve Parish, laat weten dat hij het vertrek van Pardew betreurt, en hem veel succes wenst. "Ik wil namens de club dankbaarheid uitspreken voor het werk dat Alan ons heeft geleverd, zowel als manager als eerder als speler. Hij heeft de club op veel punten verbeterd en we wensen hem het beste voor de toekomst."

Voor maandag staat de uitwedstrijd tegen Watford op het programma, een moment voor de laagvlieger om te proberen uit het dal te kruipen.